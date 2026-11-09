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|Profitable Valiant-Investition?
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09.11.2026 10:02:21
SPI-Papier Valiant-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Valiant von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Valiant-Aktie Investoren gebracht.
Die Valiant-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 89.80 CHF. Bei einem Valiant-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.136 Valiant-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 151.20 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’683.74 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 68.37 Prozent gesteigert.
Insgesamt war Valiant zuletzt 2.39 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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