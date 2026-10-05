SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in V-Zug von vor 5 Jahren angefallen

Am 05.10.2021 wurde die V-Zug-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die V-Zug-Aktie an diesem Tag 124.00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das V-Zug-Papier investiert hätte, befänden sich nun 80.645 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 3’322.58 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 02.10.2026 auf 41.20 CHF belief. Mit einer Performance von -66.77 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Den ersten Handelstag begann das V-Zug-Papier bei 72.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch