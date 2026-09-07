V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Investmentbeispiel
|
07.09.2026 10:02:28
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades V-Zug-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 142.00 CHF. Bei einem V-Zug-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.042 V-Zug-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 295.77 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 04.09.2026 auf 42.00 CHF belief. Mit einer Performance von -70.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Die Erstnotiz der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat
Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu V-Zug
|
10:02
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
31.08.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.08.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in V-Zug von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine V-Zug-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SPI-Wert V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.07.26
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
22.07.26
|Aktie höher: V-Zug steigert Halbjahresgewinn deutlich (AWP)
|
22.07.26
|V-ZUG records an increase in net sales and improved half-year results (EQS Group)
Analysen zu V-Zug
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit deutlichen Verlusten -- DAX im Minus -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt zeigt sich zum Wochenstart klar schwächer. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Am Montag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.