SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 5 Jahren bedeutet

Heute vor 5 Jahren wurden Trades V-Zug-Anteilen via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die V-Zug-Aktie bei 142.00 CHF. Bei einem V-Zug-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 7.042 V-Zug-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 295.77 CHF, da sich der Wert eines V-Zug-Anteils am 04.09.2026 auf 42.00 CHF belief. Mit einer Performance von -70.42 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Die Erstnotiz der V-Zug-Aktie fand am 25.06.2020 an der Börse SWX statt. Der erste festgestellte Kurs des V-Zug-Papiers lag damals bei 72.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch