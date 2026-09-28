V-Zug Aktie 54248374 / CH0542483745
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende V-Zug-Investition?
|
28.09.2026 10:02:19
SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in V-Zug-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Vor 3 Jahren wurde das V-Zug-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen V-Zug-Anteile an diesem Tag bei 62.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.129 V-Zug-Anteilen. Die gehaltenen V-Zug-Aktien wären am 25.09.2026 669.35 CHF wert, da der Schlussstand 41.50 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 33.06 Prozent.
Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu V-Zug
|
10:02
|SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|V-Zug-Aktie kaum verändert: Carsten Liesener soll 2027 VR-Präsident werden (AWP)
|
24.09.26
|Vorausschauende Nachfolgeregelung an der Spitze von V-ZUG (EQS Group)
|
24.09.26
|Forward-looking succession planning at the helm of V-ZUG (EQS Group)
|
21.09.26
|SPI-Titel V-Zug-Aktie: So viel hätte ein V-Zug-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
16.09.26
|V-Zug beschleunigt Expansion in China mit neuen Filialen und Markenerlebnis (AWP)
|
16.09.26
|V-ZUG accelerates expansion in China and opens new brand venue (EQS Group)
|
16.09.26
|V-ZUG treibt Expansion in China voran und eröffnet neues Markenerlebnishaus (EQS Group)
Analysen zu V-Zug
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.