SPI-Papier V-Zug-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in V-Zug von vor 3 Jahren bedeutet

Vor 3 Jahren wurde das V-Zug-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen V-Zug-Anteile an diesem Tag bei 62.00 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die V-Zug-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 16.129 V-Zug-Anteilen. Die gehaltenen V-Zug-Aktien wären am 25.09.2026 669.35 CHF wert, da der Schlussstand 41.50 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 33.06 Prozent.

Der erste Handelstag der V-Zug-Papiere an der Börse SWX war der 25.06.2020. Die V-Zug-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 72.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch