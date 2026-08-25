TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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25.08.2026 10:02:17
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein TX Group-Investment von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in TX Group-Aktien verlieren können.
TX Group-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das TX Group-Papier an diesem Tag 224.00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44.643 TX Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 24.08.2026 6’598.21 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 147.80 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 34.02 Prozent verringert.
Der TX Group-Wert an der Börse wurde auf 1.51 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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