TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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22.09.2026 10:02:21
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in TX Group von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren TX Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 1 Jahr wurde die TX Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 193.00 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die TX Group-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0.518 TX Group-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86.84 CHF, da sich der Wert einer TX Group-Aktie am 21.09.2026 auf 167.60 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 13.16 Prozent verringert.
Am Markt war TX Group jüngst 1.68 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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