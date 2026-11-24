Vor 3 Jahren wurde die TX Group-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 101.00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.990 TX Group-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen TX Group-Papiere wären am 23.11.2026 161.78 CHF wert, da der Schlussstand 163.40 CHF betrug. Damit beträgt die Performance des Investments +61.78 Prozent.

Der Marktwert von TX Group betrug jüngst 1.67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch