TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255
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11.08.2026 10:02:37
SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 5 Jahren eingefahren
Vor Jahren TX Group-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die TX Group-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 88.50 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1.130 TX Group-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.08.2026 gerechnet (148.40 CHF), wäre die Investition nun 167.68 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 67.68 Prozent vermehrt.
TX Group war somit zuletzt am Markt 1.55 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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