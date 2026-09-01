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TX Group Aktie 1117825 / CH0011178255

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TX Group-Anlage im Blick 01.09.2026 10:02:33

SPI-Papier TX Group-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TX Group von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren in TX Group-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

TX Group
160.06 CHF -1.47%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 3 Jahren wurde das TX Group-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 90.40 CHF. Bei einem TX Group-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1.106 TX Group-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 31.08.2026 180.31 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 163.00 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 80.31 Prozent.

Der Börsenwert von TX Group belief sich zuletzt auf 1.70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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