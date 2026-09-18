Thurgauer Kantonalbank Aktie 23135110 / CH0231351104
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Thurgauer Kantonalbank von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Thurgauer Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Am 18.09.2021 wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Thurgauer Kantonalbank-Aktie 105.50 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Thurgauer Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.948 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 161.50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 153.08 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53.08 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Thurgauer Kantonalbank belief sich jüngst auf 646.55 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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