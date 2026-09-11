Thurgauer Kantonalbank Aktie 23135110 / CH0231351104
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Thurgauer Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Thurgauer Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurde die Thurgauer Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 123.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 80.972 Thurgauer Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Thurgauer Kantonalbank-Aktie auf 160.00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 12’955.47 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 29.55 Prozent vermehrt.
Am Markt war Thurgauer Kantonalbank jüngst 646.27 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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