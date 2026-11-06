SPI-Papier Thurgauer Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Thurgauer Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurde das Thurgauer Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Thurgauer Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 121.50 CHF. Bei einem Thurgauer Kantonalbank-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 8.230 Thurgauer Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Thurgauer Kantonalbank-Papiere wären am 05.11.2026 1’419.75 CHF wert, da der Schlussstand 172.50 CHF betrug. Damit wäre die Investition 41.98 Prozent mehr wert.

Thurgauer Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 664.00 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch