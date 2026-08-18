Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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18.08.2026 10:02:13
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Verlust hätte ein Temenos-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Temenos-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 5 Jahren wurden Temenos-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 143.60 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 69.638 Temenos-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 5’205.43 CHF, da sich der Wert einer Temenos-Aktie am 17.08.2026 auf 74.75 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 47.95 Prozent.
Zuletzt verbuchte Temenos einen Börsenwert von 4.77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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