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10.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Temenos von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in Temenos-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Die Temenos-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 139.80 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 71.531 Temenos-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 5’572.25 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 77.90 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 44.28 Prozent abgenommen.
Zuletzt ergab sich für Temenos eine Börsenbewertung in Höhe von 5.32 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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