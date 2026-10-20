Temenos Aktie 1245391 / CH0012453913
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20.10.2026 10:02:12
SPI-Papier Temenos-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Temenos von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Temenos-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Temenos-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Temenos-Anteile bei 64.10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 156.006 Temenos-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.10.2026 gerechnet (72.40 CHF), wäre das Investment nun 11’294.85 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 12.95 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Temenos belief sich zuletzt auf 4.80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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