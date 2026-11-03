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03.11.2026 10:02:17
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet
Wer vor Jahren in Tecan (N) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Am 03.11.2021 wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 574.50 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 17.406 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Tecan (N)-Aktien wären am 02.11.2026 4’278.50 CHF wert, da der Schlussstand 245.80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57.21 Prozent.
Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 3.14 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Tecan (N)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Tecan am 03.11.2026
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