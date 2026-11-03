SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet

Am 03.11.2021 wurde das Tecan (N)-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 574.50 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hat, hat nun 17.406 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Tecan (N)-Aktien wären am 02.11.2026 4’278.50 CHF wert, da der Schlussstand 245.80 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 57.21 Prozent.

Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 3.14 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch