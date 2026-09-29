Tecan Aktie 1210019 / CH0012100191
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29.09.2026 10:02:12
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet
Bei einem frühen Tecan (N)-Investment müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 309.20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Tecan (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 0.323 Tecan (N)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74.45 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Papiers am 28.09.2026 auf 230.20 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 74.45 CHF entspricht einer negativen Performance von 25.55 Prozent.
Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 2.84 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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