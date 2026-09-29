SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Tecan (N)-Aktie an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Papier bei 309.20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Tecan (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 0.323 Tecan (N)-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74.45 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Papiers am 28.09.2026 auf 230.20 CHF belief. Die Abnahme von 100 CHF zu 74.45 CHF entspricht einer negativen Performance von 25.55 Prozent.

Der Tecan (N)-Wert an der Börse wurde auf 2.84 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch