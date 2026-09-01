SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tecan (N) von vor 3 Jahren verloren

Am 01.09.2023 wurde das Tecan (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 352.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 28.345 Tecan (N)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 31.08.2026 5’600.91 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 197.60 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 43.99 Prozent vermindert.

Tecan (N) war somit zuletzt am Markt 2.47 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch