SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Tecan (N)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Anteile betrug an diesem Tag 159.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.629 Tecan (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers auf 258.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162.29 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.29 Prozent zugenommen.

Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch