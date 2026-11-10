|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitabler Tecan (N)-Einstieg?
|
10.11.2026 10:02:07
SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Tecan (N)-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Tecan (N)-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Tecan (N)-Anteile betrug an diesem Tag 159.10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.629 Tecan (N)-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Tecan (N)-Papiers auf 258.20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 162.29 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 62.29 Prozent zugenommen.
Tecan (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 3.28 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
Nachrichten zu Tecan (N)
|
10:02
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Tecan (N)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
05.11.26
|SIX-Handel SPI legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Tecan-Aktie mit Kursrally: Laborausrüster beschleunigt Wachstum im dritten Quartal (AWP)
|
05.11.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
05.11.26
|Aufschläge in Zürich: SPI verbucht Zuschläge (finanzen.ch)
|
03.11.26
|SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Tecan (N) von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
27.10.26
|SPI-Wert Tecan (N)-Aktie: So viel Verlust hätte eine Tecan (N)-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Gewinne in Zürich: SPI mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Tecan (N)
Amgen, United Rentals & Targa Resources: 3 Aktien rein, 3 raus -Rebalancing im BX Musterportfolio mit François Bloch
Amgen, United Rentals und Targa Resources: Drei US-Aktien kommen neu ins BX Muster-Portfolio. ABB, HSBC und Hochtief verlassen das Portfolio. Welche Überlegungen stecken hinter dem aktuellen Rebalancing?
✅ Amgen(AMGN): Welche Rolle spielen Dividenden, Buchwertentwicklung und ein breit aufgestelltes Pharmageschäft bei der Auswahl?
✅ United Rentals (URI): Wie entwickelt sich das Geschäft mit der Vermietung von Baumaschinen und welche Bedeutung haben Cashflow und US-Konjunktur?
✅ Targa Resources (TRGP): Warum kehrt das Energieinfrastruktur-Unternehmen ins Portfolio zurück und welche Kennzahlen stehen im Mittelpunkt?
❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX deutlich im Plus -- Erholung an Asiens Börsen setzt sich fort
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag stärker. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. Die Börsen in Asien präsentieren sich am Dienstag höher.