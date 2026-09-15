SPI-Papier Tecan (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tecan (N) von vor 10 Jahren eingebracht

Das Tecan (N)-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 163.70 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1’000 CHF in die Tecan (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.109 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’203.42 CHF, da sich der Wert eines Tecan (N)-Papiers am 14.09.2026 auf 197.00 CHF belief. Mit einer Performance von +20.34 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Tecan (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 2.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch