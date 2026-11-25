Am 25.11.2016 wurden Swisscom-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 435.20 CHF wert. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Swisscom-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.298 Swisscom-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 24.11.2026 auf 714.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’640.63 CHF wert. Mit einer Performance von +64.06 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 36.37 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch