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18.11.2026 10:02:06
SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swisscom-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Swisscom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Das Swisscom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swisscom-Anteile an diesem Tag bei 523.20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.191 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.38 CHF, da sich der Wert einer Swisscom-Aktie am 17.11.2026 auf 724.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +38.38 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 37.53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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