Das Swisscom-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Swisscom-Anteile an diesem Tag bei 523.20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.191 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 138.38 CHF, da sich der Wert einer Swisscom-Aktie am 17.11.2026 auf 724.00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +38.38 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Swisscom eine Börsenbewertung in Höhe von 37.53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch