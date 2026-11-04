SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swisscom von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Swisscom-Papier statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 577.00 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Swisscom-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.733 Swisscom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’214.04 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 03.11.2026 auf 700.50 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 21.40 Prozent.

Zuletzt verbuchte Swisscom einen Börsenwert von 36.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch