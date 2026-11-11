SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Am 11.11.2023 wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 512.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Swisscom-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.524 Swisscom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’822.73 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 10.11.2026 auf 708.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.23 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Swisscom belief sich zuletzt auf 36.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch