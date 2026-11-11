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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Swisscom-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 11.11.2023 wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 512.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in Swisscom-Papiere vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 19.524 Swisscom-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 13’822.73 CHF, da sich der Wert eines Swisscom-Papiers am 10.11.2026 auf 708.00 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.23 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Swisscom belief sich zuletzt auf 36.85 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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