Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Papier Swisscom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swisscom von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Swisscom-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 07.10.2025 wurde das Swisscom-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Swisscom-Aktie an diesem Tag bei 592.50 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Swisscom-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.169 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 627.00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 105.82 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 5.82 Prozent gleich.
Swisscom war somit zuletzt am Markt 33.13 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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