Swiss Prime Site Aktie 803838 / CH0008038389
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14.10.2026 10:03:12
SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Swiss Prime Site-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Swiss Prime Site eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Das Swiss Prime Site-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 112.20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.891 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 13.10.2026 gerechnet (120.20 CHF), wäre die Investition nun 107.13 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 7.13 Prozent erhöht.
Die Marktkapitalisierung von Swiss Prime Site belief sich zuletzt auf 9.69 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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