Das Swiss Prime Site-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 85.00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Swiss Prime Site-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 117.647 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (134.20 CHF), wäre die Investition nun 15’788.24 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 57.88 Prozent erhöht.

Die Marktkapitalisierung von Swiss Prime Site belief sich zuletzt auf 10.80 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch