SPI-Papier Swiss Prime Site-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swiss Prime Site von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Swiss Prime Site-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Swiss Prime Site-Aktie bei 87.92 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.137 Swiss Prime Site-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 145.82 CHF, da sich der Wert einer Swiss Prime Site-Aktie am 11.08.2026 auf 128.20 CHF belief. Damit wäre die Investition 45.82 Prozent mehr wert.

Jüngst verzeichnete Swiss Prime Site eine Marktkapitalisierung von 10.33 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch