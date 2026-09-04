SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren angefallen

Am 04.09.2021 wurde die Swatch (N)-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 50.35 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 198.610 Swatch (N)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’130.09 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Anteils am 03.09.2026 auf 35.90 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 28.70 Prozent eingebüsst.

Swatch (N) war somit zuletzt am Markt 1.88 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch