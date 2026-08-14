Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144
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14.08.2026 10:02:28
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Swatch (N)-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 53.05 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 188.501 Swatch (N)-Aktien im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’247.88 CHF, da sich der Wert einer Swatch (N)-Aktie am 13.08.2026 auf 38.45 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 27.52 Prozent vermindert.
Jüngst verzeichnete Swatch (N) eine Marktkapitalisierung von 1.97 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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