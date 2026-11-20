Am 20.11.2023 wurde das Swatch (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swatch (N)-Papier an diesem Tag bei 45.30 CHF. Wenn man vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 22.075 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 814.57 CHF, da sich der Wert einer Swatch (N)-Aktie am 19.11.2026 auf 36.90 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -18.54 Prozent.

Insgesamt war Swatch (N) zuletzt 1.89 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch