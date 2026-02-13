Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144
|Swatch (N)-Investition im Blick
|
13.02.2026 10:02:29
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Vor 3 Jahren wurden Swatch (N)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 58.65 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, befänden sich nun 1.705 Swatch (N)-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 66.53 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Anteils am 12.02.2026 auf 39.02 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 33.47 Prozent.
Swatch (N) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2.04 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
