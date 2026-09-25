Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Vor 3 Jahren wurden Swatch (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 44.75 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Swatch (N)-Papier investiert hätte, hätte er nun 223.464 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 7’932.96 CHF, da sich der Wert eines Swatch (N)-Papiers am 24.09.2026 auf 35.50 CHF belief. Die Abnahme von 10’000 CHF zu 7’932.96 CHF entspricht einer negativen Performance von 20.67 Prozent.
Swatch (N) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 1.84 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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