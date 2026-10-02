SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (N) von vor 5 Jahren bedeutet

Vor 5 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Swatch (N)-Papier letztlich bei 48.20 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, hätte er nun 2.075 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 01.10.2026 auf 36.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74.79 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 25.21 Prozent.

Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1.90 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch