SPI-Papier Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (N)-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren wurden Swatch (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Swatch (N)-Papier an diesem Tag bei 47.25 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 1’000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21.164 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 36.45 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 771.43 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 22.86 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) bezifferte sich zuletzt auf 1.93 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch