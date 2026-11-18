Vor 5 Jahren wurden Swatch (I)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Swatch (I)-Anteile betrug an diesem Tag 296.00 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in das Swatch (I)-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 33.784 Swatch (I)-Anteilen. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 17.11.2026 6’366.55 CHF wert, da der Schlussstand 188.45 CHF betrug. Damit hätte sich das Investment um 36.33 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich jüngst auf 9.92 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch