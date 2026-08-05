Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Swatch (I)-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Swatch (I)-Aktien gewesen.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Swatch (I)-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 252.20 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Swatch (I)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 39.651 Swatch (I)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 7’398.89 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Papiers am 04.08.2026 auf 186.60 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 26.01 Prozent eingebüsst.
Zuletzt verbuchte Swatch (I) einen Börsenwert von 9.44 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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