SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde die Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Swatch (I)-Papiers betrug an diesem Tag 256.70 CHF. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0.390 Anteilen. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 22.09.2026 68.80 CHF wert, da der Schlussstand 176.60 CHF betrug. Das kommt einer Abnahme um 31.20 Prozent gleich.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.26 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch