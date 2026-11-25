Vor 10 Jahren wurden Swatch (I)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Swatch (I)-Papier bei 290.80 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.344 Swatch (I)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 65.92 CHF, da sich der Wert eines Swatch (I)-Anteils am 24.11.2026 auf 191.70 CHF belief. Das entspricht einem Schwund von 34.08 Prozent.

Der Marktwert von Swatch (I) betrug jüngst 10.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch