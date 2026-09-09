Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Swatch (I)-Anlage?
|
09.09.2026 10:02:26
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr verdient
Vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Swatch (I)-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.798 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 181.85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’236.23 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.62 Prozent angezogen.
Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.64 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!