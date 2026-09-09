SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor einem Jahr verdient

Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 147.10 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in das Swatch (I)-Papier investiert hätte, hätte er nun 6.798 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 08.09.2026 auf 181.85 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’236.23 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 23.62 Prozent angezogen.

Swatch (I) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 9.64 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch