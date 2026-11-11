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|Lohnendes Swatch (I)-Investment?
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11.11.2026 10:02:29
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren gekostet
Bei einem frühen Investment in Swatch (I)-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Swatch (I)-Papier bei 227.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.396 Swatch (I)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 188.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830.33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 16.97 Prozent.
Insgesamt war Swatch (I) zuletzt 9.58 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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