SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (I) von vor 3 Jahren gekostet

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Swatch (I)-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Swatch (I)-Papier bei 227.50 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.396 Swatch (I)-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 10.11.2026 auf 188.90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 830.33 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 16.97 Prozent.

Insgesamt war Swatch (I) zuletzt 9.58 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch