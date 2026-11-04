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04.11.2026 10:02:12
SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swatch (I)-Aktie Investoren gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Swatch (I)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swatch (I)-Aktie bei 163.80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investierten, hätten nun 0.611 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 03.11.2026 111.17 CHF wert, da der Schlussstand 182.10 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 11.17 Prozent.
Swatch (I) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.51 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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