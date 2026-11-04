SPI-Papier Swatch (I)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (I) von vor einem Jahr eingebracht

Vor 1 Jahr wurden Swatch (I)-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Swatch (I)-Aktie bei 163.80 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Swatch (I)-Aktie investierten, hätten nun 0.611 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Swatch (I)-Papiere wären am 03.11.2026 111.17 CHF wert, da der Schlussstand 182.10 CHF betrug. Das entspricht einem Anstieg um 11.17 Prozent.

Swatch (I) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 9.51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch