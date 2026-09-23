Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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23.09.2026 10:02:24
SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 5 Jahren verdient
Vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 5 Jahren wurden Sulzer-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 91.90 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 1.088 Sulzer-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 164.09 CHF, da sich der Wert einer Sulzer-Aktie am 22.09.2026 auf 150.80 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 64.09 Prozent vermehrt.
Sulzer wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4.98 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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