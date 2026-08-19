SPI-Papier Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das Sulzer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Sulzer-Papier bei 86.30 CHF. Bei einem Sulzer-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 11.587 Sulzer-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 18.08.2026 auf 152.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’770.57 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 77.06 Prozent angewachsen.

Sulzer war somit zuletzt am Markt 5.25 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch