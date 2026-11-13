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13.11.2026 10:02:23
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Straumann-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Straumann-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Straumann-Aktie statt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 204.10 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 48.996 Straumann-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.11.2026 gerechnet (107.25 CHF), wäre die Investition nun 5’254.78 CHF wert. Das entspricht einer Abnahme von 47.45 Prozent.
Der Börsenwert von Straumann belief sich jüngst auf 17.03 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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