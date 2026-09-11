Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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11.09.2026 10:02:23
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Straumann von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren Straumann-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Straumann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Straumann-Anteile an diesem Tag bei 128.00 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Straumann-Aktie investiert, befänden sich nun 78.125 Straumann-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (93.58 CHF), wäre das Investment nun 7’310.94 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 26.89 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Straumann bezifferte sich zuletzt auf 14.86 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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