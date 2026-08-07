Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666
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07.08.2026 10:02:29
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel hätte eine Investition in Straumann von vor einem Jahr eingefahren
Anleger, die vor Jahren in Straumann-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem Straumann-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Straumann-Anteile an diesem Tag 102.40 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Straumann-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.977 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Straumann-Aktie auf 102.20 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.80 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 0.20 Prozent vermindert.
Straumann war somit zuletzt am Markt 16.73 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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