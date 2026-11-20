Am 20.11.2016 wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.48 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hat, hat nun 2.742 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 297.74 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 19.11.2026 auf 108.60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +197.74 Prozent.

Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch