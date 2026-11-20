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20.11.2026 10:02:10
SPI-Papier Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Straumann von vor 10 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Straumann-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 20.11.2016 wurden Straumann-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 36.48 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Straumann-Aktie investiert hat, hat nun 2.742 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 297.74 CHF, da sich der Wert eines Straumann-Papiers am 19.11.2026 auf 108.60 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +197.74 Prozent.
Straumann erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 17.19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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