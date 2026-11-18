Vor 5 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren StarragTornos-Anteile an diesem Tag 46.40 CHF wert. Bei einem StarragTornos-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21.552 StarragTornos-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 765.09 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 17.11.2026 auf 35.50 CHF belief. Aus 1’000 CHF wurden somit 765.09 CHF, was einer negativen Performance von 23.49 Prozent entspricht.

StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 192.84 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch