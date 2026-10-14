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StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068

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Frühe Investition 14.10.2026 10:03:12

SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

StarragTornos
34.51 CHF 0.18%
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Vor 3 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren StarragTornos-Anteile 50.00 CHF wert. Bei einem StarragTornos-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200.000 StarragTornos-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’000.00 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 13.10.2026 auf 35.00 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 7’000.00 CHF, was einer negativen Performance von 30.00 Prozent entspricht.

StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190.26 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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