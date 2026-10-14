StarragTornos Aktie 236106 / CH0002361068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Investition
|
14.10.2026 10:03:12
SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren angefallen
Bei einem frühen Investment in StarragTornos-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Vor 3 Jahren wurde die StarragTornos-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren StarragTornos-Anteile 50.00 CHF wert. Bei einem StarragTornos-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 200.000 StarragTornos-Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 7’000.00 CHF, da sich der Wert eines StarragTornos-Anteils am 13.10.2026 auf 35.00 CHF belief. Aus 10’000 CHF wurden somit 7’000.00 CHF, was einer negativen Performance von 30.00 Prozent entspricht.
StarragTornos markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 190.26 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu StarragTornos Holding
|
14.10.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in StarragTornos von vor 3 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Pluszeichen in Zürich: So bewegt sich der SPI mittags (finanzen.ch)
|
07.10.26
|SPI-Papier StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein StarragTornos-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: SPI zum Handelsstart mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.10.26
|SPI aktuell: SPI zum Handelsstart freundlich (finanzen.ch)
|
30.09.26
|SPI-Wert StarragTornos-Aktie: So viel Verlust hätte ein StarragTornos-Investment von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)